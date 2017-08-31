Нападение произошло на одной из главных площадей города — Медборьярплацен. Мужчина подошел к полицейским, патрулирующим площадь, сзади и ударил одного из них ножом в шею. Второй сотрудник полиции задержал нападавшего. Как рассказала изданию очевидец, мужчине было около 30 лет. Других подробностей не приводится.

Пострадавшего полицейского увезли в больницу. В районе нападения перекрыли движение наземного общественного транспорта, закрыли станцию метро «Медборьярплацен», а саму площадь оцепили.

Полиция Стокгольма, комментируя нападения, отметила лишь, что находится на месте инцидента, передает meduza.io.