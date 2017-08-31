Индийский суд, заслушав показания правительственных археологов, постановил, что Тадж-Махал является мусульманским мавзолеем, а не индуистским храмом Шивы, сообщает The Guardian.
Ранее СМИ сообщили, что шесть адвокатов подали властям ходатайство, в котором заявили, что Тадж-Махал — не мусульманская гробница, а индуистский храм, посвященный божеству Шиве. Так как молиться в памятнике архитектуры до сих пор могли только мусульмане, истцы потребовали дать индуистам доступ к святыне.
Тогда власти поручили археологической службе Индии дать свое мнение по поводу первоначального назначения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Агра.
Однако археологи встали на сторону мусульман, заявив, что Тадж-Махал был построен по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джаханом в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Здесь же после смерти был похоронен и сам Шах-Джахан, пишет РИА Новости.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW