39 структур сольются в одну: в Молдове создадут Нацагентство общественного здоровья

Кабинет министров на заседании, прошедшем накануне, одобрил решение о создании Национального агентства общественного здоровья в контексте реформы центрального публичного управления.

Новое учреждение будет создано путем слияния 39 структур, в том числе Национального совета по оценке и аккредитации в здравоохранении, Национального центра общественного здоровья, Национального центра управления в области здравоохранения и 36 территориальных центров общественного здоровья, передает МОЛДПРЕС.

Проект нормативного акта направлен на создание единого органа по контролю в области здравоохранения. Слияние будет проведено в течение двух месяцев, администрация нового учреждения направит правительству на утверждение регламент агентства.

Национальное агентство общественного здоровья будет осуществлять надзор за общественным здоровьем, охраной труда, качеством медикаментов и парафармацевтической продукции; контроль медицинских приборов, услуг медицинских учреждений, а также оборота наркотических веществ.