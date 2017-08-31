Такая рекомендация была дана в связи с потенциальной уязвимостью этих медицинских приборов перед дистанционной кибератакой, передает meduza.io.

Под отзыв попадают кардиостимуляторы нескольких моделей, произведенные компанией Abbott (ранее St. Jude Medical).

В заявлении FDA подчеркивается, что речь идет об обновлении программного обеспечения в целях предосторожности, которое не предполагает извлечения и переустановку кардиостимуляторов.

В августе 2016 года компания Muddy Waters, занимающаяся продажами ценных бумаг, объявила со ссылкой на экспертов, что кардиостимуляторы St. Jude Medical уязвимы для дистанционных кибератак. Компания отвергла обвинения, заявив, что Muddy Waters пытается таким образом снизить стоимость ее акций.