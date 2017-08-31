Российскую армию признали одной из трех сильнейших в мире

Международная компания Global Firepower опубликовала результаты исследования вооруженных сил, поместив армию Россию на третье месте в списке сильнейших в мире.

Первое место заняла Армия США, замыкает тройку Народно-освободительная армия Китая. В частности, компания назвала самыми мощными российские Сухопутные войска, а также указала на лидерство России по количеству боевых танков. Также в десятку были включены армии Японии, Индии, Франции, Великобритании, Турции, ФРГ и Египта, сообщает gazeta.ru

В ходе исследований учитывалась сбалансированность военной мощи государства и разнообразия доступных вооружений.

В 2016 году Россия также заняла второе место в рейтинге армий Global Firepower.