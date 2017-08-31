Сайт WikiLeaks взломали хакеры

Хакерская группировка OurMine взломала сайт организации WikiLeaks, пишет Verge.

Отмечается, что на главной странице сайта появилось сообщение от хакеров.

«Привет, это OurMine (служба безопасности), не волнуйтесь, мы это просто техническая проверка… блаблабла Ох, постойте, это не проверка! WikiLeaks, помните, как вы бросили нам вызов взломать вас?» — написали хакеры.

На момент публикации новости сайт был недоступен, сообщает gazeta.ru

В своем твиттере WikiLeaks сообщила, что серверы взломаны не были.