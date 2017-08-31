Мемы с Малаховым и конкурс селфи должны привлечь россиян на выборы

Центризбирком (ЦИК) выбрал компанию, которая займётся привлечением граждан на избирательные участки во время выборов президента в 2018 году.

Победителем конкурса стала компания "ИМА-консалтинг". Теперь ЦИК должен представить техническое задание для исполнителя, который свою будущую работу оценил в 35 миллионов рублей.

В победившей конкурсной заявке "ИМА-консалтинг" предложила использовать такие информационные приёмы, как распространение Интернет-мемов. И даже привела пример: "Куда ушел Малахов? На выборы", передает Вести.ру.

Кроме того, предлагается объявить конкурс на лучшее креативное селфи с избирательного участка, а победителя награждать грамотой от ЦИК.

В планах кампании есть и "мониторинг соцсетей" с целью оперативного "реагирования на негатив". Но для этого необходимо будет согласовать такую деятельность с кампаниями владельцами сетевых ресурсов.