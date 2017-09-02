C Землёй сблизится астероид размером с город

Завтра, 1 сентября, с Землёй максимально сблизится астероид Флоренс. Его диаметр составляет около 4,4 километра, что сопоставимо с небольшим городом. Небесное тело пролетит в семи миллионах километров от планеты, что по космическим меркам очень близко.

В Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте подчеркнули, что Флоренс никакой угрозы для землян не представляет. Семь миллионов километров — это примерно в 18 раз дальше, чем от Земли до Луны.

Многие астероиды проходили на более близком расстоянии от Земли, однако все они были меньше по размерам, чем Флоренс, — заявили в лаборатории. — С начала программы NASA по наблюдению за астероидами это первый случай, когда столь крупный астероид сближается с Землёй, пишет life.ru

Современные телескопы позволят сделать снимки поверхности данного небесного тела, благодаря которым можно будет различить на нём объекты величиной около 10 метров. Следующее сближение Земли с астероидом Флоренс произойдёт примерно через 500 лет.

Астероид можно будет увидеть при помощи телескопа. На небе он проходит в созвездиях Южная Рыба, Водолей, Козерог и Дельфин.