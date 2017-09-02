Аналогично прошлым экспедициям, аппарат InSight будет изучать поверхность Красной планеты.
Разработку аппарата для миссии InSight осуществляет Лаборатория реактивного движения NASA. Миссия аппарата, несмотря на сходства с предыдущими экспедициями, будет несколько отличаться.
InSight будет изучать не атмосферные явления или заниматься химическим анализом объектов на поверхности. Аппарат займётся изучением марсианской почвы, сообщает life.ru.
Используя сложные геофизические инструменты и высокочувствительные датчики, InSight проведёт химический анализ почвы Марса на разных глубинах, определит сейсмическую активность отдельных участков планеты, среднюю температуру почвы и другие геофизические особенности.
Разработкой уникального аппарата занимается компания Lockheed Martin Space Systems. Старт миссии намечен на май 2018 года.
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авторы DW