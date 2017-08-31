"Тюремная крошка": в сети выбрали нового "самого сексуального преступника"

В Сети выбрали нового "самого сексуального преступника". В этот раз им стал Мехи Аланте Лаки, 20-летний мошенник из Северной Каролины. Он покорил представительниц прекрасного пола своей темной кожей и удивительной гетерохромией.

Мехи Аланте стал популярен благодаря полицейскому снимку, опубликованному в Сети. После этой публикации его стали называть "тюремным крошкой". Его арестовали в апреле 2016 года за то, что он украл автомобиль и превысил на нем скорость, передает korrespondent.net.

Всеобщую любовь он завоевал благодаря врожденной гетерохромии - глаза парня разного цвета. Его фотография быстро стала вирусной, и Мехи заметили несколько модельных агентств. Его завербовало Claire’s Modeling Agency, расположенное в Атланте.