На студию российского режиссера Алексея Учителя совершили нападение

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту поджога киностудии Лендок. Инцидент произошел около 3.30 утра 31 августа.

По предварительной информации, двое неизвестных бросили две-три бутылки в стену. Очевидцы утверждают, что от одного удара закоптилась стена, вторым броском было разбито окно - предмет попал между рамами, и там дымилось. Плюс у третьего окна также был подкопчен участок стены.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, они выезжали на возгорание. Горел подоконник на первом этаже. Огонь потушили за 12 минут силами одного пожарного расчета. Причину возгорания выясняют дознаватели.

В Лендоке рассказали, что ночное ЧП чудом не стало для киностудии трагедией. Бутылка с зажигательной смесью попала в окно, заложенное кирпичами, так как за ним деревянный зал. В нем происходит запись звука для фильмов, а временами он используется для их показов. Если бы огонь распространился внутрь, что старинная и охраняемая государством обстановка особняка выгорела был за минуты полностью.

Лендок уже обратился в прокуратуру с требованием защитить от вандалов здание и студию, передает korrespondent.net.

В здании, правда, в другом корпусе, находится небольшой офис студии "Рок", основанной режиссером Алексеем Учителем. 12 августа этого года напротив Лендока неизвестные, противники выхода последнего фильма режиссера "Матильда" вывешивали баннер "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя". Он был снабжен портретом Николая и состоял из двух частей.