В кагульской тюрьме обнаружили подпольное казино

В пенитенциарном учреждении № 5 в Кагуле провели незапланированные обыски, в ходе которых было обнаружено множество импровизированных тайников.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 30 мобильных телефонов, 16 зарядных устройств к ним, 1,2 литра самогона, 40 литров браги, 7 комплектов игральных карт и 200 фишек для казино.

"Проведение необъявленных обысков во всех учреждениях содержания под стражей в стране мы считаем приоритетом, так как они направлены на исключение проникновения или использования любых предметов и веществ, запрещенных в местах лишения свободы", - сообщило руководство Департамента пенитенциарных учреждений.

Судя по обнаруженным предметам, в тюрьме работало подпольное казино. Все найденные вещества и предметы были переданы в полицию для расследования и принятия решений в соответствии с законом, пишет bloknot-moldova.md