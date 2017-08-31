Согласно оценкам ученых, Молдова - одна из 25-ти стран со средним уровнем влияния глобального потепления. В эту группу входят также Сербия, Албания, Иран и Азербайджан.

Самыми серьезными последствия глобального потепления могут стать в африканских странах ЦАР, Чад и Эритрее.

В то же время, наименьшему влиянию изменения климата подвержены Соединенные Штаты, Германия и Норвегия. Эти страны с сильной экономикой ежегодно инвестируют миллионы долларов в проекты, направленные на борьбу с последствиями глобального потепления.

Проблему глобального потепления активно обсуждают во всем мире. В 2015 году на конференции по климату в Париже более 180 стран подписали соглашение о сокращении выбросов углекислого газа, чтобы удержать рост глобальной средней температуры.

Недавно администрация Трампа вышла из "парижского соглашения", за что подверглась критике мирового сообщества.