Вандалы снова "отличились" в столичном парке Валя Морилор

Питьевые фонтанчики в столичном парке Валя Морилор выломали этой ночью вандалы.

Со времени их установки прошло всего несколько недель.

Две недели назад неизвестные попытались выломать и фонтанчик на улице Колумна.

По словам директора "Apă-Canal Chişinău" Вероники Херца, для того, чтобы починить оборудование, нужно заказать новые краны в Румынии.

С начала августа в столице установили девять фонтанчиков с питьевой водой.