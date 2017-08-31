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Вандалы снова "отличились" в столичном парке Валя Морилор
// фото: molbuk.ua
15:04, 31 Aug 2017
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Питьевые фонтанчики в столичном парке Валя Морилор выломали этой ночью вандалы.

Со времени их установки прошло всего несколько недель.

Две недели назад неизвестные попытались выломать и фонтанчик на улице Колумна.

По словам директора "Apă-Canal Chişinău" Вероники Херца, для того, чтобы починить оборудование, нужно заказать новые краны в Румынии.

С начала августа в столице установили девять фонтанчиков с питьевой водой.




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