ФСБ предотвратила готовившиеся на 1 сентября в России теракты

В московском регионе задержаны двое выходцев из Центральной Азии, готовившие теракты на 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Один из задержанных — как заявили в спецслужбе, он член «Исламского государства» (организация запрещена в России) — планировал нападения с холодным оружием, другой хотел устроить самоподрыв. По месту проживания второго террориста найдена самодельная бомба и компоненты для ее изготовления.

14 августа в ФСБ сообщили о задержании членов террористической группы, которая планировала устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах, напоминает Лента.ру. По этому делу арестованы трое граждан Таджикистана. В состав группы входили двое террористов-смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и курировавший их деятельность эмиссар ИГ.