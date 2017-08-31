Несовершеннолетние ограбили ночной клуб в Рыбницком районе

В городе Каменка несколько подростков ограбили временно неработающий ночной клуб. Детям от 13 до 15 лет.

Около восьми часов вечера участковый милиционер заметил на улице трех подростков, которые тащили куда-то большой мешок. В мешке оказались сигареты и дорогой алкоголь.

Несовершеннолетние поначалу отпирались, но потом признались, что содержимое мешка они похитили в ночном клубе «Ангел Хаус», который расположен на той же улице Ленина. В клуб юные грабители проникли, взломав пожарный люк на крыше.

Сумма материального ущерба, причиненного владельцу увеселительного заведения, устанавливается.

По факту кражи ведётся разбирательство. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет bloknot-moldova.md