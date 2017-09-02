Ни больше ни меньше: названа идеальная порция овощей и фруктов для здоровья

Международная группа медиков выяснила, что ежедневное поедание «горы фруктов и овощей» не приносит больше пользы, чем употребление только 375 г овощей, фруктов и бобовых, которые могут снизить риск инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время рекомендует каждый день есть не менее 400 г фруктов, овощей и бобовых, однако последнее исследование показывает, что употребление всего 375 г этих продуктов, разделенных на три порции по 125 г каждая, может быть вполне достаточным, передает Моя планета.

Специалисты проводили исследование на протяжении десяти лет начиная с 2003 года. Затем они проанализировали данные, полученные от более 135 000 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 18 стран, в том числе Европы, с Ближнего Востока, из Африки и Юго-Восточной Азии. Наблюдение за каждым участником длилось от 5,5 до 9,3 года, а их осмотр проводился не реже чем раз в три года.

Результаты исследования показали, что употребление фруктов, овощей и бобовых действительно помогает снизить риск инсульта, сердечных заболеваний и даже рака.

Наибольший эффект такая диета оказала на тех, кто ел от 375 до 500 г фруктов и овощей в день — в данном случае риск преждевременной смерти снижался на 22% по сравнению с теми, кто употреблял менее 125 г таких продуктов ежедневно. Однако при большем употреблении фруктов и овощей дальнейшего снижения риска не наблюдалось.

По словам исследователей, результаты могут оказаться полезными для людей из стран с низким или средним уровнем дохода, где фрукты и овощи стоят дорого, пишет The Guardian.

«Эта разница в 25 г (по сравнению с рекомендуемыми ВОЗ 400 г фруктов) составляет около 2% от общего дохода семьи в странах с низким уровнем зарплат», — говорят исследователи.