Мужчина повесился в лесу в Сынжерейском районе

Трагедия в Сынжерейском районе. 59-летнего мужчину нашли повешенным в лесу. Инцидент произошел в селе Петропавловка.

Правоохранители предполагают, что речь идет о самоубийстве, поскольку на его теле не было признаков насильственной смерти.

По словам родственников, погибший страдал диабетом. Кроме того, они сразу не заметили его исчезновения, потому что думали, что мужчина навещал свою дочь в деревне Згэрдешть, в Теленештском районе, пишет canal3.md.