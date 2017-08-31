Бартер на высшем уровне: Молдова и Украина обменялись преступниками

Молдова и Украина обменялись преступниками. Операция прошла на пункте пересечения "Тудора-Староказачье". Наш соотечественник 30 лет был объявлен в международный розыск из-за организации незаконной миграции. Его задержали в Украине в конце мая.

Другой преступник - гражданин Украины был замешан в мошеннических действиях у себя на родине. Его задержали в конце июля, когда он попытался въехать в Молдову в столичном аэропорту. Позже он был помещен в тюрьму № 13, столичный суд решил выдать его.

По данным пограничной полиции, с начала этого года были экстрадированы семь иностранцев преступивших закон, пишет canal3.md

