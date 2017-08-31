Под Киевом освободившийся досрочно уголовник изнасиловал ребенка

В Киевской области взят под стражу подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что 19-летний ранее судимый молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения, предложил проводить наглядно знакомую 12-летнюю девочку домой с железнодорожной станции. Воспользовавшись доверием ребенка, злоумышленник завел ее в лесополосу и, преодолевая сопротивление, изнасиловал", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, подозреваемый житель Барышевского района недавно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления по статье об изнасиловании малолетнего (ч.4 ст.152 УК Украины). Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы, пишет korrespondent.net

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.