Sony показала новый флагман с 3D-сканером

На выставке IFA-2017 в Берлине компания Sony представила телефон Xperia XZ1, который получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и поддержкой HDR.

Внутри расположились мощный процессор Snapdragon 835 и 4 Гбайт оперативной памяти. Объем флеш-накопителя составил 64 Гбайт. Аккумулятора на 2700 мА*ч, по словам производителя, должно хватить на целый день активного использования.

Основной фишкой девайса разработчики называют 19-мегапиксельную камеру Motion Eye, которая научилась снимать видео со скоростью 960 кадров в секунду. Это возможно благодаря матрице Exmor RS со встроенной буферной памятью. 13-мегапиксельная фронтальная камера, в свою очередь, может похвастаться 120-градусным углом обзора.

Кроме того, при помощи камеры пользователи могут сканировать 3D-объекты, а затем использовать сканы в различных приложениях, например в качестве 3D-обоев на главном экране или для создания стикера для мессенджера. Разработчики назвали этот алгоритм 3D Creator.

Производители также отметили, что Xperia XZ1 станет первым смартфоном с предустановленной Android 8.0 Oreo на борту, сообщает korrespondent.net

Помимо флагмана разработчики представили компактную версию смартфона Xperia XZ1 Compact. Она отличается меньшей диагональю экрана (4,6 дюйма).

Оба смартфона появятся на прилавках европейских магазинов в начале октября 2017 года.