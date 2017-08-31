Квиддич из "Гарри Поттера" превратился в Британии в настоящий спорт

Квиддич, выдуманная игра из "Гарри Поттера", превратилась в Британии в настоящий спорт: есть лиги, есть чемпионаты, есть победители.

Правила, в целом, те же, что и в книге. Нужно обойти по очкам команду-соперника и поймать снитч, после этого игра заканчивается, пишет ВВС.

В чемпионате премьер-лиги по квиддичу в этом году соревновались восемь команд.

Победителем стала Вест Мидландс Революшн.