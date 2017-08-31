Заведено уголовное дело из-за смерти заключенного в столичной тюрьме

Минюст начал внутреннее расследование обстоятельств смерти заключенного в столичной тюрьме. Об этом сообщил замминистра Анатолий Мунтяну. Открыто уголовное дело.

32-летний Андрей Брэгуцэ находился под предварительным арестом. Мужчину задержали за агрессивные действия против инспекторов патрульной полиции, которые выписали ему штраф за превышение скорости.

В министерстве юстиции отметили, что когда Андрея Брэгуцэ доставили в тюремный изолятор, у него на теле были синяки.

Глава Департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан утверждает, что 24 августа мужчину доставили в тюрьму №13 Прункул из-за того, что ему было необходимо психиатрическое наблюдение.

Два дня спустя, состояние заключенного ухудшилось и он скончался. Его родственникам сообщили об этом лишь спустя три дня.

Отец Андрея Брэгуцэ заявил, что ранее его сын лежал в психиатрической клинике города Бельцы.







