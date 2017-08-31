Последний день подготовки к школе

1200 школ страны объявят завтра торжественным первым звонком о начале нового учебного года. Подготовку к нему многие оставили на последний день. Поэтому на школьных ярмарках и в магазинах сегодня царила шумная суета. Загодя подготовились только первоклашки, ведь посвящение в ученики для них - долгожданный праздник.

Между тем многие родители оставили подготовку к школе на последний летний день. На школьных ярмарках и в магазинах школьных принадлежностей с утра 31 августа многолюдно.



На подготовку детей к школе родители приготовили в среднем три тысячи леев. Но тем не менее возле павильонов, где товары продают со скидкой, собрались очереди.

Особенно внимательно родители отнесли к выбору школьных ранцев. Ну, а самый высокий спрос - на тетради, ручки, карандаши и другие школьные принадлежности.



В нынешнем году в Молдове первого сентября в школу пойдут примерно 340 тысяч учеников.

