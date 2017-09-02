Открыто 15 новых внеземных сигналов

Ученые проекта Breakthrough Listen, посвященного поиску разумной внеземной жизни, обнаружили 15 новых быстрых радиоимпульсов. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Беркли (США).

Вспышки, происходящие от источника FRB 121102, наблюдались радиотелескопом «Грин-Бэнк» в Западной Вирджинии 26 августа 2017 года. Каждый из 15 импульсов длился 300 миллисекунд.

Первая вспышка FRB 121102 зарегистрирована в 2012 году, первый повтор — в 2015-м. В 2016 году удалось локализовать источник сигналов — карликовую галактику, которая удалена от Земли на расстояние около трех миллиардов световых лет, тяжелее Солнца в 40-70 миллионов раз, но в 10 раз меньше и в тысячу раз легче Млечного Пути. Диаметр галактики составляет 13 тысяч световых лет, пишет lenta.ru.

Быстрый радиоимпульс сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии (эквивалентной испускаемой Солнцем за несколько десятков тысяч лет). В настоящее время зарегистрировано около 150 подобных вспышек, сигналы RB 121102 являются единственными повторяющимися из них.

Сегодня природа быстрых радиоимпульсов неизвестна. Ученые допускают, что их источниками могут служить активные ядра галактик или нейтронные звезды. Не исключено, что сигналы являются результатом деятельности инопланетных цивилизаций.