Китайская аэрокосмическая корпорация CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) планирует разработать и запустить поезда, способные развивать скорость до четырех тысяч километров в час. Об этом сообщает издание Sina.com.
Транспортная система HyperFlight представляет собой поезд на магнитной подушке, движущийся в туннеле с низким вакуумом.
В работе над HyperFlight примут участие более 20 китайских и зарубежных институтов, в распоряжении CASIC уже имеется более 200 патентов, связанных с перспективной транспортной системой, пишет lenta.ru
Проект будет развиваться в три этапа. На первом должны быть запущены региональные поезда, развивающие скорость до тысячи километров в час. На втором этапе сообщение будет налажено между крупными мегаполисами, скорость увеличится вдвое. На третьем этапе HyperFlight должна выйти за границы Китая.
В США развиваются аналогичные проекты. Недавно прототип пассажирской капсулы Hyperloop, движущийся в тестовой вакуумной трубе, развил рекордную скорость 324 километра в час.
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авторы DW