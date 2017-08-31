Россиянин за два дня 23 раза обворовал магазин

В Ярославской области (Россия) житель Пошехонья совершил 23 кражи из одного и того же магазина, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Полицейскими с помощью камер видеонаблюдения установлено, что злоумышленник в течение двух дней посещал магазин и выносил под одеждой алкоголь и продукты питания. В первый день мужчина совершил девять хищений, во второй - 14", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье Кража. Подозреваемый нигде не работает. Он дал признательные показания и готов возместить ущерб, передает korrespondent.net.