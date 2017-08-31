В Таганроге пытались продать на органы живого человека

Двое жителей Таганрога пытались продать живого человека на органы. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает Интерфакс, ссылаясь на официального представителя прокуратуры региона Елизавету Комахидзе.

По версии следствия, подозреваемые, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 млн рублей 26-летнего гражданина России на органы.

Сама жертва махинации не знала о своей предполагаемой участи, передает korrespondent.net.

Злоумышленников задержали после того, как они получили деньги от подложных покупателей, которыми выступили представители правоохранительных органов.