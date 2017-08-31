Суд над санитаром из Освенцима будет прекращен

Возможно, последний в истории немецкого правосудия суд над нацистским преступником времен Второй мировой войны завершится без результата. Прокуратура Шверина ходатайствовала о прекращении судебного разбирательства по делу санитара из Освенцима Хуберта Ц.

Как сообщает агентство epd, страдающий деменцией 96-летний подсудимый признан недееспособным. Это вытекает из данных психиатрической экспертизы и затребованных судом экспертных материалов, полученных в июле 2017 года.

По оценке экспертов, с октября 2015 года состояние подсудимого настолько ухудшилось, что он не может адекватно реагировать на процессуальные действия.

Хуберт Ц. был арестован в марте 2014 года в Нойбранденбурге. Известно, что он с апреля 1940 года до конца Второй мировой войны служил в войсках СС. В частности, с 15 августа по 14 сентября 1944 года работал санитаром в концлагере Освенцим-Биркенау. Прокуратура обвиняла Хуберта Ц. в пособничестве в убийстве 3681 человека. Начало судебного процесса несколько раз переносилась из-за плохого состояния здоровья подсудимого, отмечает dw.com.