Машина и человек впервые вместе сочинили песню: в эксперименте участвовал Марк Тишман

Компания Google провела первый в России творческий эксперимент между машиной и человеком, сообщает пресс-служба организации. В дуэте с музыкальным инструментом Google AI Duet певец и композитор Марк Тишман сочинил новую песню.

Инструмент AI Duet разработал музыкант и учёный Йотам Манн, сотрудник Google Creative Lab. Нейросети проанализировали тысячи музыкальных произведений, чтобы научиться создавать благозвучные композиции в паре с человеком, передает Вести.ру.

Виртуальное пианино работает по принципу обратной связи: когда вы начинаете играть, программа отвечает, продолжая мелодию. А чем больше вы взаимодействуете с AI Duet, тем приятнее и гармоничнее звучит музыка.

"Иногда, конечно, продолжения у AI Duet получаются смешными, а иногда — очень неожиданными и интересными. Я отбирал лучшие музыкальные идеи инструмента. Слова для новой мелодии сочинил сам. Тема лежала на поверхности: меня вдохновила погода этим летом", — поделился впечатлениями Марк Тишман.

AI Duet будет полезен тем, кто ищет вдохновения и открыт к новым музыкальным форматам. Виртуальный синтезатор доступен каждому на официальном сайте A.I. Experiments. Он работает как на компьютере, так и на смартфоне.