Компания Google провела первый в России творческий эксперимент между машиной и человеком, сообщает пресс-служба организации. В дуэте с музыкальным инструментом Google AI Duet певец и композитор Марк Тишман сочинил новую песню.
Инструмент AI Duet разработал музыкант и учёный Йотам Манн, сотрудник Google Creative Lab. Нейросети проанализировали тысячи музыкальных произведений, чтобы научиться создавать благозвучные композиции в паре с человеком, передает Вести.ру.
Виртуальное пианино работает по принципу обратной связи: когда вы начинаете играть, программа отвечает, продолжая мелодию. А чем больше вы взаимодействуете с AI Duet, тем приятнее и гармоничнее звучит музыка.
"Иногда, конечно, продолжения у AI Duet получаются смешными, а иногда — очень неожиданными и интересными. Я отбирал лучшие музыкальные идеи инструмента. Слова для новой мелодии сочинил сам. Тема лежала на поверхности: меня вдохновила погода этим летом", — поделился впечатлениями Марк Тишман.
AI Duet будет полезен тем, кто ищет вдохновения и открыт к новым музыкальным форматам. Виртуальный синтезатор доступен каждому на официальном сайте A.I. Experiments. Он работает как на компьютере, так и на смартфоне.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW