Власть сохраняет оба языка на территории РМ

Ярким примером служит тот факт, что законы по-прежнему разрабатывают на двух языках.

Такие заявления были сделаны в ходе передачи Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova, которую цитирует IPN.

„В парламент попадают те, кто не знает румынского языка, и специально для них нанят переводчик. Прискорбно, что власть имущие продолжают подрывать румынский язык”, - считает историк Михай Ташкэ.

Он предлагает сделать всё возможное для того, чтобы перед следующими парламентскими выборами каждый из кандидатов в депутаты подписал заявление о том, что в случае попадания в состав законодательного органа, он обязуется проголосовать за изменение статьи 13 Конституции Республики Молдова, касающейся наименования государственного языка. „И это стало бы сигналом: голосовать нам за него или нет”, - говорит историк.

По мнению экс-депутата Василе Шоймару, подписавшего Декларацию независимости Республики Молдова, статья 13 Конституции содержит ложь, потому что язык, на котором говорят по эту сторону Прута, является румынским, а не молдавским. По его словам, все находящиеся в парламенте политики прекрасно знают, что язык является румынским, но не вносят необходимую поправку в Основной закон. „Вместо того чтобы обсуждать экономические проблемы и то, как вернуть миллиард, мы по-прежнему в День румынского языка стоим и говорим, что у нас есть два языка, и оставьте нас в покое, потому что так гласит Конституция”, - заявил Василе Шоймару.