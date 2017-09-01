Мадонна переехала в Португалию ради сына

Поп-звезда Мадонна переехала в Лиссабон, чтобы ее 11-летний сын Дэвид Банда присоединился к молодежной академии футбольного клуба "Бенфика". "Мадонна уже не туристка, сейчас она уже живет в Лиссабоне", - написал еженедельный журнал Visao.

Отмечается, что Мадонна проживает в отеле. Однако она уже купила дом 19 века в живописном селе Синтра, в 30 километрах от португальской столицы, сообщает korrespondent.net

Стоимость дома составила 7,5 млн евро, еще около шести месяцев потребуется на его ремонт.