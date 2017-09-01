В парке Парижа впервые открыли зону для нудистов

В общественном парке в окрестностях Парижа в качестве эксперимента открылась зона для нудистов. По размеру выделенный участок для любителей голого отдыха сопоставим с футбольным полем. Он будет открыт в Венсенском лесу до 15 октября.

Власти предупредили, что не потерпят там проявления эксгибиционизма и вуайеризма. На входе будет висеть свод правил поведения, пишет korrespondent.net

"Мы осуществляем это в рамках нашего непредвзятого подхода к использованию общественных пространств Парижа", - сказала заместитель мэра Пенелоп Комитес, в ведении которой находятся парки французской столицы.

О специальной зоне для нудистов, находящейся рядом с птичьим заповедником, туристов будут предупреждать вывески и знаки. Нудисты и натуристы смогут там находиться с 8.00 утра до 19.30.

Отметим, у парижан уже есть общественный бассейн, где они могут плавать голыми три раза в неделю.