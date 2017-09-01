США построят прототипы стены на границе с Мексикой

Четыре американские компании выиграли тендер на строительство прототипа стены, которую президент Дональд Трамп хочет возвести на границе с Мексикой, сообщила Таможенно-пограничная служба США.

Четыре бетонных модели 30 футов (9 метров) длиной и 30 футов высотой должны быть построены в ближайшие месяцы.

Затем в течение двух месяцев стены с помощью небольших ручных инструментов будут проверять на прочность, сообщили в ведомстве.

Стоимость каждого контракта - до 500 тысяч долларов, пишет ВВС.

Возведение сплошной стены по всей южной границе США было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Впрочем, из-за проблем с согласованием бюджета в конгрессе в следующем году проект может остаться без финансирования.

Строительство прототипов поможет скорректировать проектные нормативы для будущей настоящей стены, сказал исполняющий обязанности замначальника службы Рональд Витиелло.

"В ходе проверок мы будет смотреть на эстетические характеристики, насколько легко через них можно пробраться, насколько они устойчивы к повреждениям, и будем оценивать конструкции, предотвращающие возможность перелезания через них", - сказал он.

В стенах также должны быть предусмотрены кабельные каналы для сенсоров и камер.

Четыре компании, выигравшие контракты:

Caddell Construction, Монтгомери, штат Алабама

Fisher Industries, Темпе, штат Аризона

Texas Sterling Construction, Хьюстон, Техас

WG Yates & Sons Constructio, Филадельфия, Миссисипи

Витиелло сказал, что не знает, есть ли у этих компаний опыт в строительстве пограничных стен.

Сообщалось, что заявки на участие в проекте подали более 200 компаний.

На следующей неделе будут объявлены контракты на строительство прототипов, сделанных из других материалов, кроме бетона.