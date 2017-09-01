Расследование после смерти заключенного: сотрудников столичной тюрьмы временно отстранили от службы

Сотрудников столичной тюрьмы номер девять, в том числе старшего офицера, всех сотрудников охраны и заместителя командующего Специальным батальоном сопровождения и охраны столичного Управления полиции временно отстранили от службы.

Эту меры приняли для бесстрастного проведения внутреннего расследования, которое инициировал Минюст для выяснения обстоятельств смерти заключенного. По этому факту заведено уголовное дело.

Погибший - 32-хлетний Андрей Брэгуцэ - находился под предварительным арестом за сопротивление полиции. Его поместили не в 13-ю тюрьму, а в Прункул - для психиатрического наблюдения. Тогда же на его теле обнаружили синяки. Через два дня его состояние резко ухудшилось, и он скончался. Родным сообщили об этом не сразу. Отец Андрея Брэгуцэ говорил, что ранее он проходил лечениев в психиатрической клинике в Бельцах.







