Открыта игровая площадка для детей города Гиндешты

Детям из города Гиндешты Флорештского района теперь есть где весело и с пользой провести время. В центре города открыли игровую площадку. Родители оценили качество и безопасность установленных конструкций, а дети спешат изучить все игровые зоны и покататься на качелях и горках.

Дети с трудом дождались окончания церемонии официального открытия игровой площадки.

Родители рады тому, что с появлением новой игровой площадки дети смогут находиться в безопасности.

Детскую площадку построили при поддержке депутата Евгения Никифорчука.



«Мы решили так: где есть дети – там должно быть место для игр. И я очень рад тому, что у этих ребят теперь появилась возможность радоваться этой площадке. Если дети будут счастливы, то и родители не захотят уезжать из дома. А руководство страны сделает все возможное, чтобы у родителей была работа в родном краю», - сообщил депутат Евгений Никифорчук.



Местные власти намерены осуществить и другие не менее важные для детей проекты.

«В будущем хотим открыть целый игровой комплекс. Понимаем, что это дорого, но наши дети - самое важное, что у нас есть, ведь они – будущее нашей страны», - сказал мэр города Гиндешты, Флорешты Михаил Булат.

На строительство игровой площадки потратили около ста тысяч леев.