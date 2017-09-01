В этом году в первый класс пошли около 33 тысяч детей

Сегодня - первый день осени и начало нового учебного года для школьников и студентов. По всей стране провели торжественные линейки, а для первоклассников прозвучал первый в их жизни школьный звонок.

В этом году в стране будут действовать более тысячи двухсот начальных школ, гимназий и лицеев, которые будут посещать примерно 330 тысяч учеников. В первый класс пошли около 33 тысяч детей. В университеты страны поступили более 12 тысяч студентов.







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