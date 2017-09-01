Важное открытие сделали археологи на раскопках в селе Тигечь Леовского района. При исследовании пяти могил позднего римского периода они обнаружили чашу из стекла, сделанную в четвертом веке нашей эры. Это первая подобная находка в Молдове.
"Могила вырыта в направлении к западу. В таких могилах иногда находят стеклянные сосуды - римского или местного производства", - сказал глава Археологического агентства Влад Ворник.
Археологи намерены выяснить, для чего использовался стакан, которому больше 1600 лет, а также установят возраст и пол погребенных в могилах людей. Ученые выяснили, что некоторые скелеты расположены в неестественном положении, а это значит, что ранее их раскапывали.
"Последние археологические раскопки могил позднего римского периода проводились в стране 25 лет назад. Специалисты полагают, что при извлечении глины были уничтожены не менее 50 могил. Тем не менее, археологи надеются найти в этой зоне еще немало останков и урн с прахом".
Несколько древних предметов директор местного музея обнаружил еще в 80-е годы 20 века.
"Эти предметы использовали для приготовления пищи. А такой сосуд укладывали в могилу".
"Наше село по документам появилось в 1463 году, но учитывая, какие предметы мы здесь находили, оно, похоже, было здесь гораздо раньше", - сообщил директор музея села Тигечь, Леова Ион Пушкашу.
Ранее еще одно кладбище позднеримского периода обнаружили в селе Будешты. Там исследовали больше 360 захоронений.
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авторы DW