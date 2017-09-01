Сегодня в силу вступило Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня (1 сентября – ред.) в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС ", – написал премьер на своей странице в Facebook.

Гройсман отметил, что это – чрезвычайно важный этап двусторонних отношений.

"Однако, уже более полтора года действует экономическая часть Соглашения относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Рад отметить, что за это время ЕС стал главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами ЕС составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $9,4 млрд. Есть хорошие результаты, уверенно продолжаем развивать и углублять сотрудничество!", – подчеркнул глава правительства.