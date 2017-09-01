Около 300 китайских туристов штурмовали паром на Байкале

Толпа китайских туристов — около 300 человек — штурмовала паром «Ольхонские ворота», который перевозил людей с байкальского острова Ольхон на материк. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент произошел в конце июля, но известно о нем стало лишь сейчас. Отмечается, что один из трех паромов, постоянно курсирующих между островом и материком, сломался, из-за чего на обеих сторонах образовывались огромные очереди. Туристам приходилось ждать несколько дней.

Как рассказал Сергей Сизиков, служивший тогда капитаном «Ольхонских ворот», он пришвартовался к пристани на острове и едва успел выгрузить машины и людей, когда около 300 человек, преимущественно китайцев, бросились на судно. Он пояснил, что на пароме всего 96 спасательных средств, поэтому превышать количество пассажиров нельзя.

«В общем, я начал приподнимать аппарель, а один мужик среднего возраста ударил мою дочь (работала мотористом — прим.) по лицу, выбил ей зуб. Они все с баулами, с сумками, хватает сумку, ударяет ей сзади по позвоночнику, вся толпа ринулась», — сказал Сизиков.

По его словам, наплыв китайских туристов на остров Ольхон в последнее время сильно увеличился. «Мы каждый день сдерживали этих китайцев — но не пойдет на это никто. Это невозможно же. Такое количество их едет — это ужас, с самого января и до сих пор все едут и едут», — пояснил он. Мужчина добавил, что после произошедшего уволился. В полицию Сизиков обращаться не стал, передает Лента.ру.

Ольхон — крупнейший остров на Байкале с постоянным населением около 1,7 тысячи человек. Скала Шаманское, урочище Песчаное и другие природные достопримечательности привлекают на Ольхон туристов практически в течение всего года (зимой — ледовая дорога, летом — паромы). Территория острова — заповедник.