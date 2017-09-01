Более 200 тысяч мусульман участвуют в праздновании Курбан-байрама в Москве

Более 200 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По его словам, сотрудники столичн­ой полиции совместно с Росгвардией обесп­ечили охрану правопо­рядка и безопасности в местах проведения религиозных обрядов. Всего в Москве вблизи мечетей дежурят 4,5 тысячи работников правоохранительных органов.

В полиции добавили, что нарушений во время мероприятий не зафиксировали, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Москвы сообщили, что 1 сентября будет ограничено движение машин вблизи главных московских мечетей.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, день окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

В этом году мусульманский праздник совпал с Днем знаний, в связи с чем Духовное собрание мусульман России предложило перенести начало учебного года на 4 сентября, однако в школах инициативу не поддержали.





