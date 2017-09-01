От взрывов в Балаклее пострадали тысячи украинцев

В результате взрывов на военном арсенале в Балаклее пострадали более 3,9 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-центр Харьковской областной государственной администрации.

В ведомстве отметили, что 3109 из пострадавших обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья.

Средняя помощь пострадавшим жителям составляла около 14 тысяч гривен, передает korrespondent.net.

"На данный момент рассмотрено 2707 заявлений на общую сумму 37 млн 175 тысяч гривен", – сообщили в госадминистрации.

В ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея на Харьковщине.