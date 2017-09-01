Около 100 человек застряли на подъемнике в Новой Зеландии

Около 100 человек застряли на остановившемся горнолыжном подъемнике на юге Новой Зеландии, полиция ведет спасательную операцию, пишет издание New Zealand Herald.

Полиция получила сообщение о неисправности в 14.40 по местному времени (5.40 млд). Спасательная операция продолжается уже несколько часов, на данный момент эвакуированы 75 человек, пишет РИА Новости

"Я думаю, что что-то зацепилось, поэтому кресло подъемника врезалось в подъемный вал и немного повредило его", — заявил представитель компании, в чьем ведении находится подъемник.

Инцидент, вероятно, произошел, когда кто-то из посетителей неудачно сошел с подъемника, добавил он.







