В Брюсселе запретили распространение пластиковых пакетов в магазинах

Бельгийская столица прощается с одноразовыми пластиковыми пакетами: их распространение на кассах торговых точек запрещено в городе с 1 сентября текущего года.

Однако торговцы смогут распространять до 30 ноября закупленные ранее пакеты, сообщает сайт бельгийской телерадиокомпании RTBF.

Новые правила касаются всех брюссельских магазинов во всех секторах торговли, но не затрагивают пакетов, в которые предварительно упаковываются некоторые товары, к примеру, фрукты и овощи. Такая тара будет разрешена до сентября 2018 года, сообщает сайт.

Также, как говорится на портале Bruxelles Environnement — администрации бельгийской столицы по окружающей среде и энергии, торговые точки смогу продавать многоразовые пластиковые пакеты своим покупателям. К такой таре относятся пакеты толщиной более 50 микрон, пишет РИА Новости.

На дверях и прилавках многих магазинов города можно встретить небольшой постер, сообщающий покупателям: "С 1 сентября 2017 года одноразовые пластиковые пакета больше не будут разрешены. Подумайте о том, чтобы взять с собой многоразовый пакет".







