Эксперты определили примерный рацион жителя Молдовы

Ежедневно каждый житель республики съедает в среднем 300 граммов хлебобулочных изделий. Почти так же много в рационе наших сограждан овощей. В то время как мяса съедают в два раза меньше.

По данным Национального бюро статистики, ежегодно на каждого из нас приходится по 220 литров молока и молочных продуктов. В городах этот показатель больше - 250 литров. Хлеба каждый съедает по 115 килограммов в год. И тут первенство у сел. Ежегодное потребление овощей и зелени - 114 килограммов.

Также каждый житель Молдовы съедает по одному яйцу раз в два дня. Мяса в рационе относительно немного - 130 граммов в день или 48 килограммов в год на каждого. Рыбы - и того меньше - всего 16 килограммов в год.

По итогам прошлого года, средний месячный доход жителя республики составил 2100 леев. На продукты уходило больше 40% этой суммы.