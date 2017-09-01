Молдова участвовала в заседании министров иностранных дел Вышеградской группы и Восточного партнерства

Заместитель министра иностранных дел Даниела Морарь представляла вчера Молдову на рабочей встрече министров иностранных дел Вышеградской группы (V4) и стран Восточного партнерства (ВП), которая состоялась в Будапеште.

В мероприятии приняли участие Европейский комиссар по Европейской вопросам политики добрососедства и переговорам о расширении Йоханнес Хан, Европейская служба внешних действий и председательства Эстонии в Европейском совете.

В ходе обсуждений внимание было уделено приоритетным задачам ВП до ноябрьского саммита и перспективам углубления отношений с Европейским союзом на ближайшие годы. Помимо секторальных приоритетов, выявленных в рамках 20 задач ВП до 2020 г., была вновь подтверждена необходимость дальновидного подхода к политическим перспективам и стремлениям евроинтеграции стран Восточного партнерства, в частности трех государств, связанных с Европейским союзом.

Кроме того, основное внимание также было уделено повышению информированности о деятельности ВП и акцентирование действий, оказывающих большее влияние на граждан. Отдельно были затронуты темы, связанные с развитием сотрудничества в энергетическом секторе, передает Молдпрес.

На пресс-конференции заместитель министра Даниела Морарь отметила важность формата сотрудничества V4 + ВП для успеха усилий европейской интеграции Республики Молдова.