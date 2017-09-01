На Урале бабушки обокрали детей, пока они выступали на Дне пенсионера

Общественница из Екатеринбурга Светлана Дюпина в своем "Фейсбуке" сообщила о необычном происшествии. По ее словам, дети приехали поздравить пожилых людей с Днем пенсионера в екатеринбургский ДИВС (Дворец игровых видов спорта).

Пока ребятишки выступали на сцене, несколько пожилых женщин украли у них рюкзаки. О том, что бабушки действительно ведут себя подозрительно, видно на кадрах, которые выложила в соцсети Дюпина.

При этом она добавила, что охрана ДИВСа никак не отреагировали на случившееся.

После того, как эта запись распространилась в соцсетях, местные СМИ обратились с вопросом о происшествии в городское УМВД. Там сообщили, что пока потерпевшие в полицию с заявлениями о кражах не обращались.

Поэтому всех, кто пострадал от действий пенсионерок, просят обратиться в дежурную часть, чтобы организовать проверку и установить личности злоумышленниц, передает Вести.ру.