Motorola представила водонепроницаемый смартфон X4

31 августа на международной выставке электроники IFA 2017 в Берлине Motorola презентовала защищенный Motorola Moto X4.

Смартфон Moto X4 получил защиту от пыли, случайных брызг, дождя и падения в воду по стандарту IP68.

Гаджет оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, процессором Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508. сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, пишет nv.ua

Умная камера Motorola MotoX4 с новой функцией определения объектов автоматически использует нужный режим от сканирования визитки до анимации или фильтра для лица. За селфи отвечает 16-мегапиксельная камера с режимом адаптации к слабому освещению и новой функцией панорамного селфи, которая обеспечивает более широкий угол захвата.

MotoX4 — первый смартфон Motorola, в который интегрирован ассистент Amazon Alexa. Владельцу гаджета нет необходимости разблокировать смартфон, чтобы начать работу. Отмечается, что беспроводная звуковая система позволяет одновременно подключать до четырех аудио устройств с помощью Bluetooth.

Продажи новых Moto X4 в Украине начнутся осенью. Смартфон будет доступен в двух цветах: SuperBlack и SterlingBlue.