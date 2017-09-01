В KFC можно будет оплатить заказ улыбкой

В Китае в ресторане KFC появились автоматы, позволяющие оплачивать заказы с помощью идентификации по лицу (smile-to-pay). Новую технологию внедрила компания Alibaba.

Специальные автоматы, установленные в ресторане здорового питания KFC в Ханчжоу, позволяют клиентам платёжной системы Alipay расплатиться за заказ без банковской карты, смартфона или других гаджетов. Достаточно просто ввести свой номер телефона и улыбнуться в камеру, пишет life.ru

Представители компании Ant Financial, которая разработала технологию, заявили, что автомату понадобится всего несколько секунд, чтобы распознать пользователя. При этом систему нельзя обмануть, показав фотографию владельца кошелька, так как она учитывает множество факторов для подтверждения личности.