Пицца оказалась лучшим мотиватором в работе

Исследователь Дэн Ариэли пришёл к выводу, что бесплатная пицца является лучшим мотиватором для продуктивной работы в коллективах, сообщает журнал Vice.

Поведенческий эксперимент был проведён на одной из фабрик по производству компьютерных чипов в Израиле.

Суть эксперимента сводилась к тому, что в начале каждой рабочей недели сотрудникам приходили электронные письма с описанием вознаграждения за выполнение определённого плана работ. Сотрудники могли выбирать из трёх вариантов: бесплатная пицца, $30 или похвала от начальника.

В первый же день эксперимента бесплатная пицца оказалась абсолютным лидером в выборе сотрудников фабрики. Бесплатная еда способствовала повышению производительности труда на 6,7%.

Денежное вознаграждение оказалось в конце списка: производительность труда при небольшой денежной выплате выросла лишь на 4,9%. Ровно посередине расположилось устное одобрение начальства. "Похлопывание по спине" помогло увеличить производительность труда лишь на 6,6%, пишет life.ru

За несколько дней исследования психологи убедились, что денежное вознаграждение является хорошим фактором для стимула, однако бесплатные приятные бонусы в виде вкусного качественного питания или другие социально значимые инструменты могут способствовать улучшению качества труда.